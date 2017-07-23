 'Buruk kutluyoruz'

BASINDA sansürün kaldırılışının 109. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dim, 24 Temmuz'un, 1971 yılından bu yana "Basın Bayramı" ya da "Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Dim şunları kaydetti:

"Bugünü anlamlı kılan olay, Abdülhamit'in 30 yıllık baskı rejiminin son bulduğu 1908 yılında, o dönemin aydın gazetecilerinin, padişahın adamlarına baskı kalıplarını vermeyi reddederek, 'Sansüre ilk direniş'i gerçekleştirmeleridir. Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki gelişen demokrasimize rağmen, sansürün değişik biçimleri Türk basınında varlığını sürdürmektedir. Geçen 109 yıl içinde, birçok imparatorluklar, diktatörlükler ve baskı rejimleri tarihe karışırken, Türk medyasının örtülü de olsa hala sansür baskısı altında tutulması utanç vericidir.

Avrupa Birliği (AB) ile uyum adına çıkartılan Yeni Türk Ceza Yasası da gazetecileri, hapis cezası ile otosansür kıskacında boğmaktadır. Meslek ilkeleri çerçevesinde yapılan haber, eleştiri ve yorumların bile suç sayılabileceği hükümler içeren, ifade özgürlüğünü kısıtlayan, gazeteciyi hapis cezasıyla tehdit eden TCK hükümleri mutlaka değiştirilmelidir. Meslek ilkelerine aykırı bazı yozlaşmış yayınlarla mücadele, yasa yapıcıların tepkisel düzenlemeleriyle yürütülemez. Gazeteciler, kendilerine suç işleme ayrıcalığı istemiyor, sadece halkın haber alma hakkını ve bireylerin ifade özgürlüğünü kullanmasına aracılık etme işlevinin teminat altına alınmasını bekliyor. Günümüzde gazeteciler, yasaların zorladığı sansürün yanı sıra medya sahiplerinin doğrudan veya dolaylı yollarla uyguladığı otosansürün altında da ezilmektedirler. Bu nedenle buruk olarak kutladığımız 24 Temmuz'lar, bizler açısından da bir iç muhasebe ve meslektaşlarımızla birlikte olmak açısından önem taşımaktadır. Tüm basın mensuplarının bayramını kutlar, başarılarının devamını dilerim."