Bursa’da ‘Alanyalı’ buluşması

ALBİMO (Alanya Bilal Mobilya) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Gömeç, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bursa temaslarında eşlik etti. Bursa'da ALBİMO Üretim Merkezi bulunan Gömeç, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında Bakan Çavuşoğlu ve Bursa BŞB Başkanı Alinur Aktaş'la birlikte fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Ülkemizin ve Alanyamızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Bursa temaslarında eşlik etme şerefine nail olduk. Çok kıymetli dostum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ı da makamında ziyaret ettik."