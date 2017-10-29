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Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuç tarihi belli oldu mu?

KYK burs başvuru süreci 24 Ekim 2017 tarihinde sona erdi, başvuru telaşı yerini sonuç araştırmalarına bıraktı. Binlerce üniversite öğrencisinin eğitimine destek sağlayacak olan KYK burs başvuru sonuçları, yurt ve burs başvuru sürecine dair bilgilendirmenin yapıldığı resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki KYK sonuç tarihi belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuç tarihi belli oldu mu?

KYK burs başvuru süreci 24 Ekim 2017 tarihinde sona erdi, başvuru telaşı yerini sonuç araştırmalarına bıraktı. Binlerce üniversite öğrencisinin eğitimine destek sağlayacak olan KYK burs başvuru sonuçları, yurt ve burs başvuru sürecine dair bilgilendirmenin yapıldığı resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki KYK sonuç tarihi belli oldu mu? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

29 Ekim 2017 Pazar 14:25
Burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuç tarihi belli oldu mu?
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BURS başvurularında öğrencilerin öncelikli tercihi olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), bu yıl başvurularını 16-24 Ekim tarihleri arasında aldı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek. Öte yandan KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra, üniversite öğrenci burs hakkını elde etmişse, muhakkak e-Devlet’te “taahhütname onayı” yapması gerekiyor. Onay yapılmadığı taktirde, öğrenci burs hakkından mahrum kalıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları için Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih gelmedi. KYK burs sonuçları, Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek. Sorgulama sayfasında T.C kimlik numaranız, cilt no, aile sıra no kimlik bilgilerini girdikten sonra ekrandaki güvenlik kodunu da girip sorgula düğmesine tıklayarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

KREDİ VE BURS TUTARI NE KADAR?

Fırat Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılının burs ve kredi rakamını da açıkladı.
Öğrenci sayısının 7 milyonu aştığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Okullara her türlü alt yapıyı yapmışız. Sadece yol yapmamışız, akıl yolu yapmışız. Doğuda ne varsa, batıda o var. İletişimde sayısal uçurumu ortadan kaldırdık. Şuanda okullarımızda etkileşimli tahtalar var, internet bağlantısı var, merkezi sistemler hocalarımız imtihan yapabiliyor. 190 yurdumuz vardı, 562 yeni yurt buna ilave ettik 752’ye çıkarttık. Hizmet standartlarını yükselttik, şimdi otel odaları gibi 3 öğrencinin bir odada kalacağı yurtlarımız var. Öğrencilerimiz burs ve kredi ile desteklendi. 2003’te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk, 2017'de 425 oldu, 2018’de bu rakam 470 olacak. Bunlar önemli gelişmeler yeterlimi yetmez. Bunu da ilk defa Elazığ'da açıklıyorum" dedi.

KYK DESTEK’E TWEET YAĞIYOR

Kredi Yurtlar Kurumu’nun resmi internet sayfasından bir sonuç alamayan öğrenciler, yetkililere Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Öğrenciler, soru işaretlerine yanıt bulmak amacıyla KYK Destek sayfasına yazıyor.Güven koç‏ @Gvnkc17 

@KYK_DESTEK burs başvurumu yaptım sonuçlar açıklandıktan sonra eğer kazandıysam ilk burs ne zaman yaaıcak acaba

Fahri Fırat‏ @westbrookthemvp 
@KYK_DESTEK Merhaba, burs/kredi ne zaman verilmeye başlanacak acaba

Erdi‏ @batmannibal 
Rüyamda KYK’dan burs kazanıyordum

Y.Y.‏ @yusuffyolcuu 
@KYK_DESTEK bursumun belirlenen süreden daha kısa zamanda yatma ihtimali var mı acaba?

Mert Ozturkmen‏ @Mrtoztrkmnn 
@KYK_DESTEK kredi ve burslarda gecen sene olduğu bu sene de ilk defa alanlara ocakta toplu ödeme olacak mı

Hüseyin Özmen‏ @KusemHusem 
@KYK_DESTEK kolay gelsin KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

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Anahtar Kelimeler:
BursKYK
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