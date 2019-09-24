Burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Bursu" ve üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Elini çabuk tutup bursa başvuranlar sonuçları merak ederken henüz hiçbir işlemde bulunmayanlar ise "VGM burs başvuru nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİYOR?

9 Eylül'de başlayan Ortaöğrenim Bursu başvuruları 9 Ekim tarihinde sona erecek. Yükseköğrenim Bursu başvuruları ise 15 Eylül'de başladı ve 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

VGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, kurumun web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabiliyor. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle başvuruların masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapılması daha sağlıklı oluyor.

ÖNCELİK KİMLERİN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500 TL burs veriliyor.

BURS KAZANANLAR BİLGİLENDİRİLECEK

Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından bilgi verilecek.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödeniyor. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılıyor.