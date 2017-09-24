Burhan Kuzu’dan Kutlu Doğum değişikliği için ilginç yorum

SON yıllarda ‘tarihi’ tartışma konusu olan Kutlu Doğum Haftası için Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz hafta son kararını vermiş, haftanın adı ve tarihi değiştirilmişti. Hz. Muhammed’in doğduğu hafta olarak anılan Kutlu Doğum etkinliklerinin artık diğer dini günler gibi hicri takvimine göre yapılması kararlaştırılmıştı. Değişikliğe göre; Kutlu Doğum Haftası bu yıl Kasım ayının son haftasında kutlanacak.

‘FETÖ TEZGAHI BOZULDU’

Bu değişikliğe en çarpıcı yorum ise AKP’li Burhan Kuzu’dan geldi. Kararı twitter hesabından değerlendiren Kuzu “Kutlu Doğum artık Mevlit Kandili’nde kutlanacak. Yeni Diyanet İşleri Başkanı 23 yıllık FETÖ tezgahını bozdu. Çünkü Kutlu Doğum’un bugünkü hali bir FETÖ projesiydi” yorumunda bulundu.