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Bunun adı mucize! Paramparça olan araçtan sağ çıktılar

Kastamonu'da kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışan iki kişi, itfaiye erleri sayesinde kurtuldu

Bunun adı mucize! Paramparça olan araçtan sağ çıktılar

Kastamonu'da kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışan iki kişi, itfaiye erleri sayesinde kurtuldu

15 Ekim 2017 Pazar 12:55
Bunun adı mucize! Paramparça olan araçtan sağ çıktılar
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KASTAMONU'DA çarptığı ağacı deviren ardından elektrik direğine çarparak durabilen otomobildeki iki kişi sağ kurtuldu. Araçta sıkışan yaralılar ise, itfaiyenin çalışması sonrası kurtarıldı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre,  Kastamonu'nun  Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Yol-İş Sendikası önünde Fethi Abay (23) idaresindeki 37 SP 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Ağaca deviren otomobil, duramayarak ardından elektrik direğine çarpı. Adeta hurdaya dönen ve paramparça olan otomobilde sürücü Fethi Abay ile Büşra Mazlum (23) araç içerisinde sıkıştı. Önce otomobil sürücüsü Fethi Abay kurtarıldı ve olay yerinde bekleyen ambulansla  Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardından araçta sıkışan Büşra Mazlum için kurtarma çalışması başlatıldı.  İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araçta sıkışan Büşra Mazlum'da sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Büşra Mazlum, 112  Acil Servis ekiplerince  Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAFİK AKSADI

Öte yandan polis ekipleri, kaza yerinde yoğunlaşan vatandaşları uzaklaştırmakta büyük güçlük çekti. Kısa süreliğine kaza nedeniyle  Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde trafik de aksadı.
 

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Alparslan TürkeşAcil ServisKastamonuSendikaİtfaiye
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