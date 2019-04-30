Bunu yapan yandı! 60 bin lira cezası var

SPİL Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için geçmiş dönemde, 'Tür Eylem Planı' hazırlandı. Nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 48 bin 625 lira olan cezanın, bu yıl miktarı da arttı. Manisa Lalesi'ni ya da soğanlarını toplayanlara, 60 bin 163 lira idari para cezası verileceği belirtildi.

"DOKUNMAYA BİLE KIYAMIYORUZ"

Her yıl nisan sonu mayıs ayının başında çiçek açan Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte bu yıl da yüzünü gösterdi. Manisa Lalesi'ni görmek isteyen doğaseverler ise bölgeye akın etmeye başladı. Spil Dağı'ndaki laleleri görmek ve fotoğraflamak için 10 yıldır bölgeye geldiğini belirten Şükrü Sezer, "Manisa'mızın adeta simgesi haline gelmiş, Manisa lalelerini her yıl gelip bu günlerde fotoğraflıyoruz. Burası Manisa'nın koruma altına alınmış bir bölgesi. Manisa lalelerini koparanlara uygulanacak ceza yasasından çok memnun olduk. Ağır cezalarla lalelerin koparılmaya caydırıcı olması bizleri çok mutlu etmiştir. Gelecek nesillerimizin de Manisa lalesini bilmesini istiyoruz. Bu cezai işlemlerin uygulanması en azından koparmayı caydıracaktır. Bunları bırakın koparmayı, dokunmaya bile kıyamıyoruz" dedi.