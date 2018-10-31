Bunları yapan yandı! İşte yeni trafik cezaları

KARAYOLLARI Trafik Kanunu değişikliği ile uygulamaya konulan yeni trafik cezaları, trafikte kurallara uymayan sürücülerin canlarını yakacak.

Resmi Gazete’de 26 Ekim’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile trafik cezaları da önemli oranda artırıldı.

Ülkemizde önemli bir sorun olmaya devam eden trafik kazalarını önlemek, trafikte yayaların haklarını gözetmek amacıyla yapılan düzenleme ile getirilen yeni trafik cezaları, kurallara uymayan araç sürücülerinin canını yakacak.

İşte söz konusu kanunla birlikte hayatımıza giren trafik cezaları:

HIZ CEZALARI

Karayollarında farklı hız limitlerinin geçerli olduğu bölgelerde en düşük hız cezası 235 TL, en yüksek ise 1002 TL olarak uygulanacak.

50 km hız sınırının bulunduğu yollarda ihlal halinde; 55-65 km arası 235 TL, 65-75 km arası 488 TL, 75 km ve yukarında 1002 TL,

Hız limiti 80 km olan yerlerde ihlal halinde; 88-104 km arası 235 TL, 104-120 km arası 488 TL, 120 km ve yukarısında 1002 TL,

Hız limitinin 90 km olduğu şehir dışı iki yönlü karayollarında; 99-117 km 235 TL, 117-135 km arası 488 TL, 135 km ve yukarısı 1002 TL,

Hız limitinin 110 km olduğu şehir dışı bölünmüş yollarda; 121-143 km arası 235 TL, 143-165 km arası 488 TL, 165 km ve yukarısı 1002 TL,

120 km hız limitinin olduğu otobanlarda ihlal halinde; 132-156 km arası 235 TL, 156-180 km arası 488 TL, 180 km ve yukarısında ise 1002 TL ceza kesilecek.

EMNİYET KEMER TAKMAMANIN CEZASI 108 TL

Trafikte ehliyetsiz araç kullananlar 2.018 TL, seyir halinde emniyet kemeri takmayanlar ise 108 TL ceza ödeyecek. Trafik işaretlerine zarar verenlere, yola çöp atanlara, trafiği bozan sürücülere 488 TL ceza kesilecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANLARA BÜYÜK CEZA

Alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücülere ilk seferde 1.002 TL, ikincisinde 1.256 TL, üçüncüsünde ise 2.018 TL ceza kesilecek ve ehliyetine el konulacak. Bu durumdaki sürücüler, psikoteknik muayeneden geçtikleri takdirde ehliyetlerini geri alabilecekler. Alkolmetreye üflememe cezası ise 2.869 TL olacak.

SİGORTASIZ VE MUAYENE TARİHİ GEÇMİŞ ARAÇ

Trafik sigortası olmadan araç kullanmaya 108 TL ceza kesilirken, sürücünün sigorta poliçesinde yaş ve araç kullanma yılına göre yapılan sigorta indirimleri de ortadan kalkacak. Aracın sigortasının sona erdiği tarihe göre, her ay başına yüzde 5 gecikme zammı alınacak. Sigortasız araç, çekici ile otoparka çekilecek, çekici ve otopark ücretleri sürücüden tahsil edilecek.

Muayenesiz araç kullanan sürücülere 235 TL ceza verilecek, 10 ceza puanı yazılacak. Araç trafikten men edilecek ve 7 gün içinde muayene yaptırmak şartıyla, çekici ile götürülmesine müsaade edilecek.

YAYAYA YOL VERMEYENE KIRMIZI IŞIKTA GEÇENE VERİLECEK CEZALAR

Yaya geçitlerinde, yola inmiş yayaya yol vermeyen sürücülere de 488 TL ceza uygulanacak.

Ters yönde araç kullanmanın cezası 2.000 TL, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 236 TL olacak. Üç kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetine 15 gün, altı kez ihlalde bulunan sürücünün ehliyetine 30 gün ve 7 kez kırmızı ışıkta geçen sürücünün ehliyetine 45 gün el konulacak.

Trafikte cep telefonu ile konuşmaya 235 TL, yaya ve okul geçitlerinde, kavşaklara giriş ve çıkışlarda yavaşlamayanlara 488 TL, park yasağı ihlallerine 109 TL ceza kesilecek.

TRAFİK IŞIĞI İHLALİ 236 TL

3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.

6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.

7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 21:42