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12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Bunlar mevsimsel rahatsızlık"

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda domuz gribi tanısı konulan hükümlü bulunmadığını açıklayan Kaymakam Tanrıseven "Bugün itibari ile tespitli tek bir domuz gribi vakası Alanya'da yoktur" dedi

"Bunlar mevsimsel rahatsızlık"

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda domuz gribi tanısı konulan hükümlü bulunmadığını açıklayan Kaymakam Tanrıseven "Bugün itibari ile tespitli tek bir domuz gribi vakası Alanya'da yoktur" dedi

16 Mart 2015 Pazartesi 10:36
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ALANYA Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven yaptığı açıklamada, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bugüne kadar bulgu olarak bile tespit edilen domuz gribi vakası olmadığını belirterek "Sadece cezaevinde kalan bir mahkum rahatsızlanarak hastane kaldırılıyor. Hastane yetkilileri ise tedbir amaçlı hastadan örnek aldı. Daha sonra ise cezaevinde kalan 8 kişi yine rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak kültür ve kan numuneleri alındı. Numuneler teşhis ve tedavi amaçlı gönderildi. Bugün itibari ile tespitli tek bir domuz gribi vakası Alanya'da yoktur. Bu rahatsızlıklar mevsimseldir. Biz her ihtimale karşı bir şey olabilir mi diye, daha ileri tetkik için gönderdiğimiz sonuçları bekliyoruz" dedi. 
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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:39
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Domuz GribiAlanyaRahatsızlıkAlanya L Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
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