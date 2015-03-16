"Bunlar mevsimsel rahatsızlık"

ALANYA Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven yaptığı açıklamada, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bugüne kadar bulgu olarak bile tespit edilen domuz gribi vakası olmadığını belirterek "Sadece cezaevinde kalan bir mahkum rahatsızlanarak hastane kaldırılıyor. Hastane yetkilileri ise tedbir amaçlı hastadan örnek aldı. Daha sonra ise cezaevinde kalan 8 kişi yine rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak kültür ve kan numuneleri alındı. Numuneler teşhis ve tedavi amaçlı gönderildi. Bugün itibari ile tespitli tek bir domuz gribi vakası Alanya'da yoktur. Bu rahatsızlıklar mevsimseldir. Biz her ihtimale karşı bir şey olabilir mi diye, daha ileri tetkik için gönderdiğimiz sonuçları bekliyoruz" dedi.