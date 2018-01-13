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Bunalıma giren işçi, kendini Meclis'in önünde yaktı

Maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren 39 yaşındaki inşaat işçisi, Meclis kapısı önünde üzerine benzin döküp kendisini yaktı

Bunalıma giren işçi, kendini Meclis'in önünde yaktı

Maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren 39 yaşındaki inşaat işçisi, Meclis kapısı önünde üzerine benzin döküp kendisini yaktı

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:39
Bunalıma giren işçi, kendini Meclis'in önünde yaktı
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TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi.

KIYAFETLERİ ALEV ALDI

İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.'nın alev alan kıyafetleri söndürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 00:52
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