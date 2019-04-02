Bülent Arınç'ın ilk seçim analizi Dim TV'de

Bir dönem Türkiye siyasetine damga vuran isim olan Bülent Arınç , 5 Nisan Cuma günü Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı'nın canlı yayın konuğu olacak

Bülent Arınç'ın ilk seçim analizi Dim TV'de
banner404

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu 'İğneli Fıçı', bu hafta Türkiye siyasetine damga vurmuş bir ismi ağırlayacak. Annesi Alanyalı Yönetler Ailesi'nden merhum Sevdiye Arınç olan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Alanya'da izlenme rekorları kıran İğneli Fıçı'nın canlı yayın konuğu olacak.  Seçimlerden sonra ilk kez Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'ye konuk olacak olan Arınç, hem Türkiye, Antalya ve Alanya seçim sonuçlarını yorumlayacak, hem de yeni çıkan kitabı "Küçük Erbakan: Arınç" hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak. Dim TV izleyicilerinin de sorularıyla katılacağı Bülent Arınç'lı İğneli Fıçı canlı yayını, 5 Nisan Cuma akşamı saat 19.30'da başlayacak. Sakın kaçırmayın.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti usule...
'İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti usule...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479