Bülent Arınç'ın ilk seçim analizi Dim TV'de

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu 'İğneli Fıçı', bu hafta Türkiye siyasetine damga vurmuş bir ismi ağırlayacak. Annesi Alanyalı Yönetler Ailesi'nden merhum Sevdiye Arınç olan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Alanya'da izlenme rekorları kıran İğneli Fıçı'nın canlı yayın konuğu olacak. Seçimlerden sonra ilk kez Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'ye konuk olacak olan Arınç, hem Türkiye, Antalya ve Alanya seçim sonuçlarını yorumlayacak, hem de yeni çıkan kitabı "Küçük Erbakan: Arınç" hakkında merak edilen soruları yanıtlayacak. Dim TV izleyicilerinin de sorularıyla katılacağı Bülent Arınç'lı İğneli Fıçı canlı yayını, 5 Nisan Cuma akşamı saat 19.30'da başlayacak. Sakın kaçırmayın.