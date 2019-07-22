Bülent Arınç'ın Alanyalı sünnetçisi öldü

ALANYA'DA 'Sıhhiye Mustafa' lakabıyla tanınan Mustafa Özyurt, 85 yaşında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Alanya'da 1950-1980 yılları arasında yaklaşık 30 yıl boyunca binlerce sünnet yapan Mustafa Özyurt'un sünnet ettiği isimler arasında, annesi Alanyalı Yönetler Ailesi'nden Sevdiye Arınç olan, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, şimdiki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da vardı. Wien Otel sahibi Eyüp Özyurt'un da babası olan Mustafa Özyurt, Gürses Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OTELİNİN ADINI 'TERBİLEK' KOYMUŞTU

Mustafa Özyurt, çok çalışkan bir isimdi. Sıhhiyeliğin yanısıra uzun yıllar ziraatle uğraştı. Aralıksız çalışarak şimdiki Wien Otel'i yaptı. Otelinin adını 'Terbilek' koydu. Soranlara "Çünkü bu oteli ben bileğimin gücüyle, çok çalışıp, çok terleyerek yaptım. Adı o yüzden Terbilek" derdi. Bu yüzden adı 'Wien' olarak bilinen otelin adı halen 'Wien Terbilek Otel'dir.

Yeni Alanya, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

