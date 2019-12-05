Bugün Türk kadınının gurur günü

DÜNYADA bugün 'Modern' kabul edilen çok sayıda ülkede bile yokken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 85 yıl önce bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu özel gün, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkulu etkinliklerle kutlanacak. Kutlama programı bugün saat 12.00'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. l 5'DE

