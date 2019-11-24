Bugün Öğretmenler Günü: İşte Alanya'daki kutlama

KUTLAMA programı saat 09.00'da Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelen sunulmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in Başöğretmen Atatürk’ün anıtına çelenk sunmasının ardından katılımcılar 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı saat 09.45'de Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) devam etti. AKM’deki programın sunuculuğunu şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra İnanoğlu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Törende emekli öğretmenler adına Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli Hikmet Erol bir konuşma gerçekleştirdi. Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Atatürk'ün Öğretmenleri" adlı sunumuyla devam eden program, müzik dinletisiyle son buldu. Kutlama programı sonrası katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yeni Alanya, tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlar.