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'Bugün Neredeyiz' her gün 19.00'da Dim TV'de

Sektörel piyasa odaklı bir program olan ‘Bugün Neredeyiz’, Türkiye’de yerel basının öncü markalarından Dim Medya farkı ile Alanya halkı ve sektörleri buluşturuyor

'Bugün Neredeyiz' her gün 19.00'da Dim TV'de

Sektörel piyasa odaklı bir program olan ‘Bugün Neredeyiz’, Türkiye’de yerel basının öncü markalarından Dim Medya farkı ile Alanya halkı ve sektörleri buluşturuyor

04 Nisan 2018 Çarşamba 21:21
'Bugün Neredeyiz' her gün 19.00'da Dim TV'de
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BUGÜN Neredeyiz, Alanya halkı ile Alanya sektörel piyasasını bir araya getiriyor. Sektörel piyasa içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar, bütçelerini yormadan Bugün Neredeyiz programında yer alabiliyor. Amaç, kapsam ve hizmet koşullarının bütün ayrıntıları ile halka aktarılması. Bunun üzerine temellendirilen Bugün Neredeyiz programı Alanya’da fark yaratıyor. 
NEDEN BUGÜN NEREDEYİZ? 
Alanya’ya hizmet veren bütün kurum ve kuruluşların, tanıtımlarını yaparak hizmet koşullarını halka doğrudan ve anlaşılır bir biçimde aktarabileceği, ses getiren bir program olan ‘Bugün Neredeyiz’, Alanya halkının ihtiyaçları doğrultusunda, sektörel piyasaya hizmet veren bütün kuruluşlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olduğu tek etkili program. 
70 BİN VE ÜZERİ TAKİPÇİYE ULAŞMA İMKANI 
Toplamda 70 bin ve üzeri takipçi sayısı ile Dim Medya yayınlarının bütün sosyal medya mecralarında paylaşılan Bugün Neredeyiz programı geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlıyor. Programın, belirli periyotlar ile ekranlarda ve sosyal medya mecralarında dönüşümlü olarak yayınlanıyor olması, işletmelere tanıtım fırsatı yaratıyor.
‘BUGÜN NEREDEYİZ’ NE ZAMAN?
Halka hizmet sunan her firmanın doğrudan kendini ifade edebileceği ve halkın da ihtiyaçları doğrultusunda tercih yelpazesine çeşitlilik kazandıran Bugün Neredeyiz, doğru habercilik ilkeleri ışığında sektörel piyasada yerini aldı. Bugün Neredeyiz, her gün Ana Haber Bülteni’nin ardından saat 19.00’da Dim Web TV(dimtv.tv) ekranlarında. 
DİM WEB TV NASIL İZLENİR 
'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dim MedyaSektörel Piyasa
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