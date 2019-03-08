Bugün Kadınlar Günü

PROGRAM saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devem edecek programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilecek. "Şiddete karşı bir fırça da sen at" etkinliği ile devam edecek programda dilek ağacına dilekler asılacak. Ardından törene katılanlar Alanya Kültür Merkezi'ne (AKM) yürüyecekler. Saat 11.30'da ise Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan Dünya Kadınlar Günü Sergisi açılacak. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AKM’de özel bir sergi düzenleyecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından açılışı gerçekleştirilecek sergide, birbirinden değerli el emeği, göz nuru eserler görücüye çıkacak. ‘Sanatın Farklı Dallarında Kadın Dokunuşları’ ana fikrinden yola çıkılarak organize edilen bu sergide, ebru sanatından cam sanatına, katı sanatından ipek- kozası ve el işi ürünlere kadar pek çok eser sergilenecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere vatandaşları davet etti.