‘Bugün git yarın gel devri bitti’

BU yıl toplumda coğrafi farkındalığı arttırmak ve coğrafi bilgi sistemlerinin tanınmasını sağlamak amacıyla 15 Kasım 2018 tarihi itibari ile etkinlikler düzenleyeceklerini söyleye Akbaş, “Çağımız bilgi ve bilişim çağı. Bilgi teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde Büyükşehir Yasası ve 5393 sayılı Belediye Yasası yerel yönetimlerin görevleri arasında coğrafi ve kent bilgi sistemini kurmayı zorunlu hale getiriyor. Günümüzde sorun çözmede zaman çok önemli. Yöneticilerin hızlı ve doğru kararlar vermeleri gerekiyor. Aksi halde bir takım mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmaz. Doğru ve hızlı karar verebilmek için de, güvenilir bilgiye ihtiyaç var. Bu yüzden coğrafi ve kent bilgi sistemleri oldukça önemli. Coğrafi bilgi sistemlerinin uygulamasında bir çok meslek disiplini yer almakta. Ancak coğrafi bilgi sistemin temel altlığını konum ve haritalar oluşturuyor. Harita mühendisleri bu sistemin en önemli unsuru. Kamu kurumlarının entegreli bir şekilde çalışmasını da sağlayan bu sistemin yerel yönetimler tarafından mutlaka kurulması gerekmektedir. Bu sistem bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin hızlanması noktasında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Kamu kurumlarında eskiden beri süregelen ve dilimize pelesenk olmuş ‘Bu gün git, yarın gel’ sözünü unutturmak için anlık bilgi ve veriye ulaşmak için olmazsa olmazımız coğrafi bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasıdır” dedi.