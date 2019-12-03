Bugün Engelliler Günü

Meryem KANBEROĞLU

BUGÜN 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelleri kaldır' sloganı ile çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında saat 11.00'de müdürlük önünden başlanarak, Atatürk Anıtı önüne kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da ise Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, gerçekleşecek etkinliklere tüm Alanya halkını davet etti.