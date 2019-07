Bugün 'Demokrasi' bayramı

15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde tüm kamu kurum ve kuruluşları binaları Türk Bayrakları ile donatılacak. Program saat 11.00'de şehitlik ziyaretleri ile başlayacak. Gün boyunca şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek. Anma etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip, Alanya Yeni Camii'nde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulacak. Hatm-i Şerif duasının yapılmasının ardından yemek ikramı da olacak. Saat 19.30’da İskele Şelale önünde toplanılarak Atatürk Anıtı'na Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'nda ise saat 20.00 itibariyle anma etkinlikleri başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak anma programı kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların da yapılacağı programda Alanya Belediyesi Mehteran takımı gösteri yapacak. ‘Çocuklarımızın gözünden 15 Temmuz Resim Sergisi’nin açılışının yapılacağı program, Alanya Müftülüğü’nün ilahi dinletisiyle devam edecek.

Saatler gece 00.13’ü gösterdiğinde Alanya Müftülüğü tarafından okutulacak salalarla birlikte başlayacak Demokrasi Nöbeti sabaha dek devam edecek.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sahil Güvenlik 92 Botu bugün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

‘TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK HAİNLİK’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dim, 15 Temmuz mesajında "Bu darbe kalkışması, ülkemizin tarihindeki en büyük vatan hainliğidir" dedi.

Dim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016'da kahramanlığıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiş ve ülkemizi uçurumun kenarından almıştır. 15 Temmuz 2016 tarihi, ülkemiz ve milletimiz için tam bir kabustu. Ülkemiz üzerindeki hain emelleri hiç bitmeyen dış güçlerin maşası olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), yüce meclis başta olmak üzere bir çok kamu binasını bombalamış, güvenlik güçlerimizin ve savunmasız halkın üzerine ateş açmış, ölüm kusmuş, yüzlerce vatandaşımızı şehit edip, binlerce insanımızı yaralamıştır. 15 Temmuz darbe kalkışması, bu ülkenin tarihine geçen en büyük vatan hainliğidir. KGK olarak, bu hain girişime sebep olanları, bu hainliğe göz yumanları, destek verenleri, aktif olarak görev alanları, kurşun sıkanları, bomba atanları, kan kusanları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri ülkelerine ihanet edenleri milyon kere lanetliyoruz. Kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilerimize ve o gece hainleri kısa sürede etkisiz hale getiren vatansever güvenlik güçlerimize ve halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu hain girişime karşı onurlu bir direnç ortaya koyan Türk medyasını ve yürekli meslektaşlarımızı da gönülden kutluyoruz. Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

‘ÜLKEMİZ BİR DAHA BÖYLE GÜNLER GÖRMEYECEK’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Toklu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünü anıyoruz. Bilindiği üzere Fethullahçı Terör Örgütü'nün asker kılığına girmiş vatan hainleriyle yapmaya çalıştığı hain darbe girişimi, milli birlik içerisinde, tüm vatandaşlarımızla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenmesiyle birlikte engellemiştir. Bu hain darbe girişiminin üçüncü yılını dualarla anıyoruz ve bu girişimi önlemek için sokağa çıkmış, şehit olmuş vatandaşlarımızı da saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine ve yakınlarına tekrar sabır diliyoruz. Ülkemiz bu şekilde badireleri çok atlatmıştır. İnşallah bir daha bu tarz badireler yaşamayız. FETÖ'nün uzantılarına, kalıntılarına da bu ülke mahal vermeyecektir. İnşallah Türkiye ferah ve refah bir şekilde de önümüzdeki süreçte varlığını güçlü bir şekilde tüm dünyada hissettirecektir.”

‘ÜLKEMİZİN BEKA TEHLİKESİ BİTMEMİŞTİR’

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ise, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Büyük Türk Milleti ve ölümsüz Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük Türk ordusunun içine sinsice ve haince yuvalanmış terör örgütü FETÖ mensupları tarafından ele geçirilmeye ve millet iradesi yok sayılarak demokrasi ve istiklalimiz elimizden alınmaya kalkışılmıştır. Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuştur. 251 vatan evladımız şehit olmuş, 2194 vatan evladı yaralanmıştı. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Ne mutlu ki Türk silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatanı ve milletine ölümüne bağlı değerli mensupları ile vatanı, milleti ve devletine bağlı vatandaşlarımız demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara dökülüp bu hainlere engel olmuş ve hain kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 15 Temmuz’da Türk milleti kazandı, Türkiye ayaklandı ve yeni bir tarih yazdı. Tankların önüne milli irade dikildi. 15 Temmuz milli bekayı imha teşebbüsüdür. Elbette maruz kaldığımız tehlikeler bitmemiştir. 15 Temmuz kalkışma hareketinin yıldönümünde tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.”

‘FETÖ’NÜN SİYASİ UZANTILARI ORTAYA ÇIKSIN’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer erdi:

“15 Temmuz, ülkenin özellikle 2002 yılından sonra devlet içinde yapılanan hain yapının başkaldırmasıdır. Türk milleti ve İyi Parti olarak bu girişimi lanetliyoruz, kınıyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağının da ortaya çıkarılacak şekilde çalışmalar yapılmasını umuyor ve bekliyoruz. Bu konuyla ilgili İyi Parti olarak TBMM'ye verdiğimiz önerge iktidar ve yandaşlarının oylarıyla reddedilmiştir. Bizim en önemli beklentimiz, siyasi ayağının araştırılması ve ortaya çıkarılmasıdır.”

'HER TÜRLÜ DARBEYİ LANETLİYORUZ'

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Karadağ, her türlü darbeyi lanetlediklerini söyledi. Karadağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’yi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, sağlık ve esenlikler dileriz."

‘ÜLKE TARİHİMİZE SÜRÜLMÜŞ KARA BİR LEKE’

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Başkanı Mustafa Durusoy, FETÖ’nün planladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

“Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir” diyen Durusoy, “15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensupları hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Aziz Milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Hâlihazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik ve tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan müdafaası ortak şuuruyla kenetlendik” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 00:03