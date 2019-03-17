Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü

BUGÜN saat 09.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla resmi törenler başlayacak. Çelenk sunumunun ardından Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Programı icra edilecek.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU DEVAM EDECEK

AKM'deki program sona erdikten sonra, protokol üyeleri araçlarıyla Alanya Şehitliği'ne hareket edecek. Protokol mensuplarının da katılacağı, Alanya Belediye Başkanlığı tarafından Alanya Öğretmenevi'nde şehit yakınları için öğle yemeği düzenlenecek. Belirlenen 6 ayrı grup tarafından mahallelerde toprağa verilmiş 8 şehidin mezarları ziyaret edildikten sonra, mezarlara çelenk bırakılmasının ardından resmi törenler sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 02:06