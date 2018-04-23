Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

DÜNYADA çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün Alanya'da dünya çocuklarıyla birlikte kutlanacak. Bu özel günde gazeteniz Yeni Alanya'nın çocuklar ve ailelerine bir armağanı var. Dolu dolu 23 Nisan Özel Eki, bugün Yeni Alanya ile birlikte ücretsiz.