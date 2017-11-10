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Bugün 10 Kasım

Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 79. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da törenlerle anılacak

Bugün 10 Kasım

Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 79. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da törenlerle anılacak

10 Kasım 2017 Cuma 00:45
Bugün 10 Kasım
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ALANYA Kaymakamlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak. Saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan programda Kaymakam Harputlu ve Belediye Başkanı Yücel tarafından anıta çelenk sunulacak. 
TÖREN AKM’DE DEVAM EDECEK
Çelenk sunma töreninin tamamlanmasının ardından Ulu Önder’i anma programı 09.45 itibariyle Alanya Kültür Merkezi (AKM) A Salonu’nda devam edecek.
Öğrencilerin Atatürk konulu resimlerinin sergileneceği programda Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirilecek. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Derya Karagülle yapacak.

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Son Güncelleme: 10.11.2017 00:12
Anahtar Kelimeler:
YILDÖNÜMÜUlu Önder Atatürk
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