Bugün 10 Kasım

ALANYA Kaymakamlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak. Saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak olan programda Kaymakam Harputlu ve Belediye Başkanı Yücel tarafından anıta çelenk sunulacak.
TÖREN AKM’DE DEVAM EDECEK
Çelenk sunma töreninin tamamlanmasının ardından Ulu Önder’i anma programı 09.45 itibariyle Alanya Kültür Merkezi (AKM) A Salonu’nda devam edecek.
Öğrencilerin Atatürk konulu resimlerinin sergileneceği programda Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirilecek. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Derya Karagülle yapacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.