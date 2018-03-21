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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Büfenin bilgisayarından istismar görüntüleri çıktı!

Bursa'da 4 erkek çocuğunu istismar eden zanlının görüntüleri büfenin bilgisayarından çıktı, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık iddiaları yalanladı

Büfenin bilgisayarından istismar görüntüleri çıktı!

Bursa'da 4 erkek çocuğunu istismar eden zanlının görüntüleri büfenin bilgisayarından çıktı, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık iddiaları yalanladı

21 Mart 2018 Çarşamba 11:43
Büfenin bilgisayarından istismar görüntüleri çıktı!
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BURSA'DA 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu, elden çıkardığı büfenin bilgisayarındaki görüntülerle fark edilen ve hakkında 180 yıl hapis istemiyle dava açılan F.G. hakim karşısına çıktı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmaya sanık F.G, (40), mağdur çocuklar A.Ş., K.A., M.C.A., E.T., F.A., S.F., sanık avukatları ve yakınları ile mağdur çocukların yakınları ve avukatları katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan F.G. savunmasında söz konusu iddiaları kabul etmedi.

İddianamede ismi geçen 6 çocuktan 4 tanesinin farklı dönemlerde yanında çalıştığını, tamirhaneyi kapattıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini ifade eden F.G, görüntüleri de büfeden eksilen sigara ve alkolleri kimin aldığını görmek için kamera yerleştirdiği sırada farkında olmadan çektiğini, görüntüleri gördükten sonra yanında çalışan A.Ş. ile M.C.A.’yı işten kovduğunu ve çocuklarla şakalaştığını, kesinlikle bir art niyeti olmadığını ileri sürdü. Söz konusu görüntülerde A.Ş. ile ilişkiye girdiği görülen mağdur çocuklardan M.C.A., F.G.’yi yanında çalışmaya başlayınca tanıdığını, daha sonra büfe açtıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Görüştükleri süre boyunca birçok çocuğun şüphelinin yanına gidip geldiğine şahit olduğunu en son büfe aldıktan sonra kendisini de mağdur A.Ş. ile ilişkiye zorladığını, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2016 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet tamircisi F.G. yanında çalışan A.Ş., K.A., M.C.A. ve E.T. ile bu çocukların arkadaşları olan F.A. ve S.F.’ye farklı zamanlarda kendisine ait iş yerinde cinsel saldırıda bulundu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen çocukları farklı zaman dilimlerinde istismar eden F.G. tamirhanesini satarak yerine bir büfe satın aldı. Burada da çocukları sık sık yanına çağıran ve büfenin arkasındaki depoda istismar eden F.G. çocuklar kendisine karşı gelmesin diye onları birbiri ile ilişkiye girmeye zorladı ve bu anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektiği görüntüleri daha sonra büfedeki bilgisayarına aktaran F.G. bir süre sonra büfeyi başka birine devretti.

Büfenin yeni sahibi bilgisayarı karıştırırken görüntüleri fark etti ve olayı polise bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri görüntüleri çeken F.G.’yi gözaltına aldı ve F.G. ilk ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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