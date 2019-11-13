Budak’tan ekonomik kriz eleştirisi

BUDAK, konuşmasında şunları söyledi: “Son olaylar aslında buzdağının altındaki işaretleri hepimize gösteriyor. Ne yazık ki ülkemizde son günlerde o kadar ciddi toplumsal travmalar yaşanıyor. Bunun temelinde ekonomik sorunlar var. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan, ondan önceki hafta İstanbul'da yaşanan ve daha öncesinde kendisini yakan, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden insanlarımız var. Şunda hepimiz hem fikir olalım ki bunlar siyasi bir konu değil. Türkiye'deki işsiz rakamına baktığınız zaman yüreğiniz cız ediyor. Şu anda geniş tanımlı işsizlik Türkiye'de 8 milyon.

‘TURİZM SEKTÖRÜNDE BİNLERCE İŞSİZ VAR’

Bakın, şöyle bir rakamlara baktığınız zaman zaten görüyorsunuz: 8 milyon işsiz. Bir eve bir maaş giriyor, o da işinden olmuş. Şimdi turizm sezonu bitiyor, tarım sezonu da bitti. Mevsimlik işsizlik, biliyorsunuz, Türkiye'de kış aylarında patlar. Bugünden sonra bu rakamların hepsinin üzerinde daha milyonlarca insan yer alacak. Onun için oturup, burada bunları değerlendirip ülkenin gerçek gündemine yani ekonomiye dönmemiz gerektiğini bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Reel sektörün durumuna bakıyorsunuz ki son derece önemli; lokomotiftir, yeni yatırımlar yapılır, istihdam sağlarsınız; yeni yatırımlar yapılır, yeni iş alanları açılır, işsizlere iş bulursunuz, üniversite öğrencinize, nitelikli, yetişmiş üniversite öğrencinize iş bulursunuz ve bunların hiç olmazsa ülkeyi terk edip gitmesine engel olursunuz.

‘ÜLKEYİ BETON YIĞININA ÇEVİRDİNİZ’

Ama bugüne kadar yapılan, bugüne kadar sadece rant gözüyle baktığımız ülkeyi beton yığınına çevirdiniz. Bundan vazgeçip sanayi üretimine, imalat sektörüne destek vermeye yönelmiş olsaydınız zamanında, bugün bunların hiçbirini tartışmıyorduk. 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasındaki son rakamlara, istatistiklere şöyle bir baktık, 91 bin esnaf iflas etmiş. Geçen yıl döviz hareketlerinden sonra inanılmaz bir konkordato başlamıştı, şimdi tekrar başladı. Elli yıllık, altmış yıllık firmalar konkordato talep ediyorlar. İflas edenleri bilmiyoruz, iflas edip şirketini kapatanları bilmiyoruz. Konkordato aynı zamanda, ona mal üreten, tedarik sağlayan birçok alacaklıyı da yerle bir ediyor. Dolayısıyla bu işsizliği ve arkasından gelen bu felaketleri ve arkasından gelen intiharları başka yerde aramaya gerek yok, biz Mecliste bunları tartışmak durumundayız, Mecliste bu konuları gündeme getirmek durumundayız.

‘ELEKTRONİK HACİZ ESNAFI PERİŞAN ETTİ’

Bir de şu son iki aydır, artık Maliye Bakanlığı ne yapacağını bilemez durumda, elektronik haciz yoluyla insanların hesaplarına haciz gönderiyor. Bugün bir ödemesi var esnafın, bakıyor, hesabında para yok. Bu sabah yine gerçekleşti. Geçen ay 3,3 milyon kişiye, bu sabah da 1,5 milyon kişiye e-haciz uygulaması yapıldı, e-haciz yoluyla hesaplarına haciz geldi. Şimdi, saraydan bakıldığı zaman sanıyorum şöyle zannediliyor: Herkes hesabını kitabını biliyor, parası da var, bunu götürüp vergilerini ödeyebilir. Öyle bir şey yok. Şu anda gecikmelere vade farkı olarak devlet yüzde 2 faiz alıyor. Bankalarda yüzde 12-13 civarında faiz var, faizler düştü.

‘SENEYE NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR’

Herhangi bir esnaf ya da sıradan bir vatandaş yüzde 2 faize gidip de borcunu ödemezlik yapar mı? Hiç olmazsa haber verin, haber de vermiyorsunuz. Yani yasalara göre şunu yapmak zorundasınız. Tebligat yapıp tebligatın sonucunda o insanları uyarırsınız, ödemezse gereğini yaparsınız ama maalesef durum bu. Yeni vergiler, yeni zamlar, biraz önce değinildi, tekrarlamak istemiyorum. Bütçe rakamları ortada, 89 milyar hedeflenen bütçe vardı, Merkez Bankasının ihtiyat akçesini de aldınız, şu anda 125 milyara geldi, önümüzdeki sene olacağını bilmiyoruz.”

