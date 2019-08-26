Budak'tan anlamlı hediye: Minik Sevde Betül kitaplarına kavuştu

ALPER KUTAY

KİTABI kendi elleriyle Betül’e teslim eden Karadağ, Betül Tepe’nin babası Osman Tepe’ye de Yılmaz Özdil’in yazdığı Mustafa Kemal adlı kitabı hediye etti. Hediye karşısında oldukça sevinen minik kız, CHP’li yöneticilere ve Milletvekili Budak’a teşekkür ederek, “Bu kitapları okuyarak ilk gelişinde milletvekilimize anlatacağım” dedi.

‘TEPE AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Sayın Çetin Osman Budak Alanya ziyaretinde kızımızın kitap okuduğunu gördü ve hangi kitabı okuduğunu sordu. Çok duygulandı ve bize görev verdi. Bu kızımıza bu kitabın setinin verilmesini söyledi. Biz de bu seti Ankara’dan özel olarak getirttik ve kendisine takdim ettik. Babası Osman Tepe’ye de Yılmaz Özdil’in yazdığı Mustafa Kemal Atatürk adlı kitabı hediye ediyorum. Kızımızın babasına ve annesine ilerici, vatansever, laik ve demokrat bir çocuk yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu davranış inşallah tüm Alanya’ya ve tüm ülkeye örnek teşkil eder. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve çocuğumuza ömür boyu başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde onu çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Sayın Çetin Osman Budak’ın bu nazik davranışı nedeniyle kendisine de teşekkür ediyoruz” dedi.