Bu yol Alanya’ya yakışmıyor

KARGICAK Merkez Sokak’a bağlanan ana yolda uzun süredir asfalt çalışmaması yapılmaması, yaya ve araç trafiğini de zora sokuyor. Araçların toprak yolda kaldırdığı tozdan adeta göz gözü görmüyor. En büyük geliri turizm sektöründen olan Alanya için hoş bir görüntü olmadığı ortada olan yolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Kargıcak Mahallesi’nde bulunan Merkez Sokak’a bağlanan ana yolda asfalt çalışmaması yapılmaması, yaya ve araç trafiğini zora sokuyor. Araçların toprak yolda kaldırdığı tozdan göz gözü görmüyor. En büyük geliri turizm sektöründen olan Alanya için hoş bir görüntü olmadığı ortada olan yolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yetkililere seslenen Utopia World De Luxe Hotel Genel Müdürü Cengiz Aksoyer, “Bu yol maalesef iki yıldır bu durumda. Önce bölgede yatırım yanan müteahhitler tarafından ve sonrasından ASAT ile Belediye Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalardan sonra yol kullanılmaz duruma geldi. 15 Mart’ta otelimiz açıldı fakat gördüğünüz gibi yolumuz henüz düzeltilmedi. Şu anda otelimizde 1600 yabancı misafirimiz, 438 çalışanımızla her gün bu yolu kullanmaktayız. Tüm yetkili ve ilgililerin bilgisine sunuyorum bu konuyu. Lütfen Alanya’mıza, Kargıcak’ımıza sahip çıkalım. Misafirlerimiz de bu yoldan tabii ki şikayetçi. Yol nedeniyle Alanya’ya inmekte zorlanıyorlar. Halk otobüsleri gidiş gelişlerde çok ciddi zarar görüyor. Tur otobüslerimiz bu yolu kullanırken zorlanıyorlar. Ciddi şikayetler alıyoruz maalesef. Bu yol yalnızca Utopia World’ün yolu değil, yukarıda büyük bir mahalle var. Yüzlerce insan yaşıyor, onlar da bu yola maruz kalıyorlar.” dedi.

Aksoyer, yol üzerinde yıllardır süren çalışmaların bir türlü nihayete ermemesinden yalnızca işletmelerinin ve turistlerin değil, yolun bağlandığı mahallede yaşayan halkın da rahatsız olduğunu belirterek, yetkililerden konuyla ilgili çalışmalarını hızlandırmalarını izledi.