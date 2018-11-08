Bu uyarıya dikkat: Antalya denize kayıyor

ANTALYA'DA 2010'da falezlerde göçük tehlikesi yaşanmış, yolun altında büyük çukurlar ve mağaralar oluşmuştu. Bu duruma dikkatleri çeken Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş, falezler üzerindeki yapıların zemine çok yük bindirdiğini ve bu nedenle zeminin yılda 2-3 santim denize doğru kaydığını söyledi. Keleş, dalgaların tatlı ve tuzlu suyun etkisiyle kayalarda büyük oyuklar ve çözülmelerin olduğunu da ifade etti.

30 CM'YE KADAR AÇILMALAR VAR

Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş, Antalya'da falezler üzerine, yer yer kıyıya sıfır yapılar olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Antalya hızla gelişmekte olan bir kenttir. Bunun en önemli nedenleri tabi ki turizm ve iklimsel özelliklerin uygun olması. Falezler üzerinde, yer yer kıyıya sıfır metreye kadar, yapıların yapıldığını görmekteyiz. Bir ara bunların falezler üzerindeki hareketliliğin yoğun yaşandığı dönemleri yaşadık. Orduevinden aşağıya doğru, yat limanına indiğimizde, koruma duvarındaki kırılmalar ve açılmalar var. Yine o bölgede kayalarla, beton arasındaki açılma 30 cm'ye kadar olduğu görülmekte”

“ORADAKİ BİNALARI YIKAMADILAR”

Yerde oluşan bazı çatlakların belediye tarafından beton ve asfaltla kaplandığını söyleyen Odası Başkanı Keleş, “Asfalt teknolojisinin çok iyi olmadığı yıllarda, yarılmalar gözle görmek mümkündü. Daha önceleri kıyıdaki yapılarda oluşan çatlaklar nedeniyle binaların yıkılmasına başlandı, fakat bir yere gelindi ve durdu. Oradaki binaları yıkamadılar” diye konuştu.

CİDDİ CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLACAKTIR

Kıyıya çok yakın inşaatlar yapıldığına dikkat çeken Keleş, falezler üzerindeki yapıların zemine oldukça fazla yük bindirerek baskı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Yapıların oluşturduğu yük tabana baskı yapmaktadır. Bir taraftan da dalgalar nedeniyle oluşan aşınma, altta mağaralar ve boşluklar oluşmaktadır. Aşınma ve baskıdan dolayı buralardaki ana kayalar denize doğru hareketlenecektir. Bununla birlikte onun üzerindeki yapılarda aynı şekilde yıkılacaktır. Bu da ciddi mal ve can kayıplarına neden olacaktır.”

BELEDİYEYE GÖREV DÜŞÜYOR

Valilik ve belediyenin, kıyıdaki çentik yapısını, kıyı içi mağaralarının yapısını ve bunların hangi oranda tehlike arz ettiğini tespit edilmesi gerekir uyarısında bulunan Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş, Ondan sonra da alınması gereken önlemler, jeoloji mühendislerinin oluşturacağı etüt raporuyla birlikte hayata geçirilmesi gerekir. Buna göre de en büyük sorumlulukta büyükşehir belediyesine düşmektedir” şeklinde konuştu.

BELEDİYE VALİLİĞE BAŞVURMUŞTU

Muratpaşa Belediyesi, 2010 yılında çok sayıda bina ve otelin bulunduğu Konserve koyundaki falezlerin göçük tehlikesi altında olduğunu belirterek, bölgedeki binaların acilen boşaltılması için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvurmuştu. Aradan geçen 8 yıllık zaman çerçevesinde yalnızca 3-4 binanın yıkılıp yeniden yapıldığı kaydedildi.

KAYNAK: SÖZCÜ