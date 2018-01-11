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'Bu ülke'de çok güzel insanlar var' dedirten haber

Sırtında boya sandığı ile spor yapan kişilere bakarken sosyal medyada fenomen olan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk, bakışıyla ömür boyu spor ikramiyesi kazandı

'Bu ülke'de çok güzel insanlar var' dedirten haber

Sırtında boya sandığı ile spor yapan kişilere bakarken sosyal medyada fenomen olan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk, bakışıyla ömür boyu spor ikramiyesi kazandı

11 Ocak 2018 Perşembe 21:44
'Bu ülke'de çok güzel insanlar var' dedirten haber
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde sırtında ayakkabı sandığı, ayağında terliğiyle bakarken görüntülenen Suriyeli Muhammed Hüseyin’in fotoğrafı, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafı gören spor merkezi görevlileri fotoğrafı alarak kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıp, çocuğun bulunması halinde ömür boyu ücretsiz üyelik ile spor kıyafeti sözünü verdi. Suriyeli çocuğun fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlandı.
Spor salonu işletmecileri Mustafa Küçükkaya, Engin Doğan ve Ömer Dicle, sosyal medyada fenomen olan Suriyeli çocuğu bularak spor merkezi üyeliğini gerçekleştirdi. Bakışlarıyla herkesi etkileyen çocuk, yapılan üyelik işlemlerinin ardından spor yapmaya başladı. 89 kilo olan Muhammed Hüseyin, tek amacının zayıflamak olduğunu söyledi.
İşletme sahiplerinden Engin Doğan, “Fotoğrafı çeken üyelerimizden bir tanesi, fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Biz de gördükten sonra çok duygulandık. Böyle soğuk bir havada terlikle gezip boyacılık yapan Muhammed kardeşimizi görünce kendi sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Kendisine yardımcı olmak amacıyla fotoğrafı paylaşmıştık biz. Böyle soğuk bir havada terlikle gezip boyacılık yapıp spor salonunun camından içeriye bakması gerçekten bizim için derin duygular hissettirdi. Zaten şuan Muhammed kardeşimiz aramızda gerçekten şuan çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz kendisiyle” dedi.
Dünyanın bir çok yerinden Suriyeli Muhammed’e yardım amaçlı arandığını dile getiren Doğan, “Fotoğrafı paylaştıktan sonra sadece Türkiye’de değil, Katar’dan da aradılar. Türk iş adamları aradı beni geçen gün Muhammed kardeşimize yardımcı olmak amacıyla arayıp maddi ve manevi destekte bulunacaklarını söylediler. Buradan kendilerine teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Şimdi ne kazandık, o bizi bizde onu kazandık. Bir ömür boyu spor merkezimizde spor yapabilecek” ifadelerini kullandı.
Tek hayalinin zayıflamak olduğunu söyleyen Suriyeli Muhammed Hüseyin ise “Oradan geçiyordum spor merkezi baktım ve daha sonra ağabey beni buldu ve yardım etti. Tek hayalim zayıflamak” şeklinde konuştu.
Paylaşılan fotoğrafın kendisini çok etkilediğini vurgulayan spor merkezi işletme sahiplerinden Mustafa Küçükkaya, "Çok etkiledi beni, kendimiz de yokluktan geldiğimiz için. Bizim zamanımızda böyle spor salonu yoktu. O resim beni çok duygulandırdı. Bizde paylaşım yaptık. Sözümüzde de durduk. Dünyanın her yerinden arayan insanlar oldu. Maddi destekte bulunan çok kişi oldu. Biz kendi sayfamızda paylaşınca büyük sayfalara yayıldı. Türk halkı da bu konuda çok duyarlı, çok duygulandım, çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Boya SandığıSuriyeli çocukSpor Ikramiyesi
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