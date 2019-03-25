Bu takvime bakmadan tatil planı yapmayın

ULUSAL Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte 2019 yılının resmi tatilleri de belli oldu. Kanuna göre 2019 yılı içinde toplam 14 gün resmi tatil olacak. Bunlardan 7’si Ramazan ve Kurban Bayramı’nı içine alan dini bayramlar olurken, diğer 7’si ise milli bayramlar sayesinde gerçekleşecek. Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelirken, Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Ramazan Bayramı’nın tüm günleri hafta içine denk geldiğinden bayram tatili ile hafta sonu tatilinin üst üste binmesi durumu gerçekleşmeyecek. Bununla birlikte Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. 11-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı’nın ilk günü Pazar gününe denk geldiğinden Kurban Bayramı tatilinin bir günü ile hafta sonu tatilinin bir günü üst üste binmiş olacak. Bununla birlikte vatandaşlar 5 gün aralıksız tatil yapabilmiş olacaklar.

2019 Yılı Dini ve Milli Bayramlar Nedeni ile Gerçekleşecek Resmi Tatilleri Şu Şekilde;

Ramazan Bayramı

3 Haziran 2019 Pazartesi - Arefe

4 Haziran 2019 Salı - 1. Gün

5 Haziran 2019 Çarşamba - 2. Gün

6 Haziran 2019 Perşembe - 3. Gün

Kurban Bayramı