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Bu sözler çok konuşulur: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Cinsel taciz skandallarının fazla abartıldığını düşünen Fransız oyuncu Catherine Deneuve, "Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı." diyerek ilginç bir çıkışta bulundu

Bu sözler çok konuşulur: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Cinsel taciz skandallarının fazla abartıldığını düşünen Fransız oyuncu Catherine Deneuve, "Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı." diyerek ilginç bir çıkışta bulundu

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
Bu sözler çok konuşulur: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı
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ÜNLÜ Fransız oyuncu Catherine Deneuve, cinsel taciz skandallarıyla fitili ateşlenen hareketin "aşırılığa" varmaya başladığı uyarısını yaparak, "Erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" söyledi.

"SADECE DİZE DOKUNMAK YA DA ÖPÜCÜK ALMAK"

Deneuve ile birlikte 100 tanınmış Fransız kadın tarafından imzalanan mektup Le Monde gazetesinde yayımlandı. "Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir." ifadesinin yer aldığı mektup şöyle devam ediyor: "Güçlerini istismar eden bazı erkeklerin bu hareketine karşı kamuoyu önünde konuşmak meşru ve gerekli olsa da şikayetler kontrolden çıkıyor. Özetle erkekler cezalandırılıyor, yaptığı sadece birinin dizine dokunmak ya da bir öpücük almak olsa da işlerinden oluyor"


100 KADIN İMZALADI

Mektuba imza atan isimler "cadı avının cinsel özgürlüğü tehlikeye atabileceğini" öne sürerek, başlatılan sosyal medya kampanyalarını da "tasfiye dalgası" yaratmakla eleştirdi. İmzacı kadınlar dünyada "yeni bir aşırılığın" yayılmaya başladığını da öne sürdü. Mektuba imza atan 100 kadın, bu durumun, kadınların güçsüz ve kurban olduğu yönünde bir algı yarattığını da söyledi.

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Le MondeCatherine DeneuveMagazinErkekler Kadınlara Asılmakta özgür Olmalı
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