Bu sistem binaların değerini arttıracak

Mazlume GÖKTAŞ

ÖZELLİKLE kentsel dönüşümün hızlı olduğu bu dönemde Bina Kimlik Bilgi Sistemi’nin öneminin daha da arttığını ifade eden Özkan “Bina Kimlik Bilgi Sistemi’nin Alanya’nın kalitesini arttıracağı konusunda şüphemiz yoktur. Daha önce de birkaç defa gündeme gelmesine rağmen hayata geçirilmesi gecikmiştir. Bina Kimlik Bilgi Sistemi ile binaların değeri artacak. Binaya girdiğiniz zaman su ve elektrik tesisatını, soğutma sistemlerini hangi firma yada kişilerin yaptığını bileceksiniz. Bu da yapım aşamasında işletmelerin daha özenli ve düzenli olacağı anlamına geliyor. Vatandaşlar kimin tarafından inşaat ve montajının yapıldığını bilip ilgili kişiye veya kuruma daha kısa sürede ulaşacak ve sorunlar kısa zamanda çözülecek. Dolayısıyla da vatandaşın yaşam kalitesi artacaktır. Bu bağlamda belediyeler ve bağlı bulunduğumuz odalar işbirliği içerisinde protokol yaparak binanın inşaat ruhsat aşamasından bina yapı kullanımına izin aşamasına kadar kontrollerini yaparak bina kimlik tablosunun binalarda uygun bir yere asılmasını ve inşaat başlangıcından bitimine kadar görev alan tüm firmaların yapmış olduğu işlemlerde de garanti vererek ‘Ben işimi yaptım bitti’ diye sorumluluktan sıyrılmaması sağlanacak" dedi.