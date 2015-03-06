Bu restoranda 8 Mart'ta her şey ücretsiz

ANTALYA'NIN yeni lezzet durağı Bey’oğlu Restoran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çalışmasıyla dikkat çekiyor. Restoranda, o güne özel kadınlara her şey ücretsiz olacak.

Antalya’ya yeni bir soluk getiren Kaleiçi’ndeki Bey’oğlu Restoran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel programıyla da dikkat çekiyor. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hep 33birlikte kutluyoruz’ sloganıyla yola çıkan restoranın işletme müdürü Tuğba Yapıcı, bu özel günü daha da anlamlı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.