Bu restoranda 8 Mart'ta her şey ücretsiz

ANTALYA'NIN yeni lezzet durağı Bey’oğlu Restoran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çalışmasıyla dikkat çekiyor. Restoranda, o güne özel kadınlara her şey ücretsiz olacak.
Antalya’ya yeni bir soluk getiren Kaleiçi’ndeki Bey’oğlu Restoran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel programıyla da dikkat çekiyor. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hep 33birlikte kutluyoruz’ sloganıyla yola çıkan restoranın işletme müdürü Tuğba Yapıcı, bu özel günü daha da anlamlı hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.
Son dönemde kadına yönelik artan şiddete vurgu yapan Tuğba Yapıcı, “Kadınlara şiddetin bu kadar fazla olduğu ülkede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımıza armağan ediyorum. Biz de o özel günde kadınlarımıza yönelik bir program yapmak istedik. 8 Mart’ta restoranımıza gelen kadınlarımıza yemek ve içeceklerimiz ücretsiz olacak. Kadınlarımız, yemeklerini yiyip, canlı müzik eşliğinde güzel bir akşam geçirecek” dedi.
Kaynak: Antalya Burada
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Son Güncelleme: 06.03.2015 09:40