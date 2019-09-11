Bu proje matematiği sevdirecek

PROJE kapsamında hazırlanan görseller, şehir genelindeki duraklara yapıştırıldı. Osmaniye ilinde görev yapan matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından "Matematik bilgisinin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak" amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" projesi Alanya’da hayata geçirildi. 81 ilde E-Twining onaylı olarak uygulanan proje kapsamında hazırlanan afişler duraklara asılarak, vatandaşların durakta bekledikleri sürece matematik ile kaynaşmaları amaçlanıyor. Alanya'da da hayata geçirilen uygulama ile vatandaşlara matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını belirten projenin Alanya sorumlusu Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, “81 ilde uygulanan eTwining projesinin bir uygulamasını bugün ilçemizde gerçekleştirdik. Durakta matematik etkinliği ocak ayına kadar devam edecek. Arkadaşlarımız, çeşitli görseller çizecekler ve bu çizimler şehrimizin belirli noktalarında bulunan duraklara asılacak. Uygulama ile çocuklarımıza matematiği eğlenceli hale getirerek sevdirmeye çalışacağız. Bugün Mahmutlar duraklarına öğrencilerimizle birlikte bu görselleri astık. İlerleyen günlerde diğer duraklara da asmayı planlıyoruz. eTwining projesi ulusal bir proje olarak çıkmasına karşın, etkinlikleri ile birlikte uluslar arası alana yayıldı. Arnavutluk, Almanya gibi birçok ülke de bu projeye dahil oldu” dedi. Proje kapsamında hazırlanan afişler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Yılmaz Bağışlar'ın da katılımıyla duraklara yapıştırıldı. Öğretmen ve öğrencilerle yapıştırılan afişler, durakta bekleyen vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Bağışlar, projenin amacını Dim TV’ye anlattı. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise "Amacımız her yaştan vatandaşımızın matematiğe karşı ön yargılarını yok etmek ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak" dedi.