Bu proje çocukları mutlu ediyor

PROJE, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte” Mutluluk Çocuğa Yakışır” temasıyla start aldı. Bu yıl yaklaşık 60 köy ve mahalle ilkokulunda sürdürülecek proje, dün Payallar İlköğretim Okulu’nda başladı.

“ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA” PROJESİ 5. YILINDA

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce Nilbanu Engindeniz tarafından yürütülen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi artık 5. yılında. Her yıl farklı bir temanın işlendiği projenin bu yıl ki konusu ise “Mutluluk Çocuğa Yakışır”.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilbanu Engindeniz, “Köy çocuklarını tiyatroyla buluşturan Belediyemizin bu önemli projesi, bu yıl da devam edecek. Tam 5. yılını dolduran projemizin bu yıl ki konusunu ise “Mutluluk Çocuğa Yakışır” olarak belirledik. Köy ve mahalle okullarında okuyan çocuklarımıza mutluluğun resmini yaptıracağız ve yıl sonunda o resimlerle Alanya sokaklarını kaplayan dev bir resim sergisi açacağız” dedi.

MUTLULUK ÇOCUĞA YAKIŞIR

Dün Payallar İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluşan Nilbanu Engindeniz şunları kaydetti:

“Mutluluk Çocuğa Yakışır. Payallar İlköğretim Okulu’nun değerli öğrencileriyle buluştuk. Çocuklarla mutluluğun kendileri için ne ifade ettiği üzerine konuştuk. Ardından kendi hayal dünyalarındaki mutluluğun resmini yaptırdık. Çocuklarımızı sene sonunda kendi resimlerinin sergileneceği büyük şenliğe davet ettik”.

BELGESELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından 5 yıldır başarıyla sürdürülen projenin belgesel filme dönüştürüleceğini de söyleyen Engindeniz, “2018-2019 tiyatro sezonundaki bu çalışmalarımızı belgesel filme dönüştüreceğiz.

Projemizin 2. aşamasında ise Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile istişare ederek çocuklar tarafından belirlenen her okulun ihtiyacı olan bir dileği de yerine getireceğiz” dedi.