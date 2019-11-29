Bu otobüslerin Alanya Kalesi'nde ne işi var?
Tur otobüslerinin Alanya Kalesi ana giriş kapısından yukarı çıkmaları yasak. Lakin otobüsler yollarda cirit atıyor. Trafik ise felç oluyor. Peki, yasak delene mi kızmak lazım, yoksa denetlenmemesine mi?
GÜNCEL 29.11.2019, 17:15 29.11.2019, 17:29
ALANYA’NIN trafik sorunu bitmiyor. Soruna kural tanımayan sürücüler de eklenince tam bir çile yaşanıyor. Peki, denetimler? Alanya’nın neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Alanya Kalesi’nde ana giriş kapısından yukarıya çıkması yasak olan otobüsler, denetlenmediği için yollarda cirit atıyor. Trafik de felç oluyor. İşte o görüntüler:
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