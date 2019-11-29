Bu otobüslerin Alanya Kalesi'nde ne işi var?

ALANYA’NIN trafik sorunu bitmiyor. Soruna kural tanımayan sürücüler de eklenince tam bir çile yaşanıyor. Peki, denetimler? Alanya’nın neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Alanya Kalesi’nde ana giriş kapısından yukarıya çıkması yasak olan otobüsler, denetlenmediği için yollarda cirit atıyor. Trafik de felç oluyor. İşte o görüntüler:

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…