Bu nasıl aile!

AYDIN'DA yaşayan Ali-Hatice Karan çiftinin küçük çocuklarının alkol şişeleri ile birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti. 2-3 yaşlarındaki oğullarının bira şişeleriyle fotoğraflarını paylaşan aile, "Oğlumuzla içelim dedik" ifadelerini kullandı.
2016 yılına ait görselleri de paylaşan sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrı da bulundu. Gelen tepkiler üzerine paylaşım yapılan hesap kapatıldı. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Bakanlığın Aydın İl Müdürlüğü personelince olayın gerekli incelemelerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.