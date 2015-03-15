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Bu manzara Antalya'dan! Kendisine yardımcı olan komisere öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da denize girerek kendisine zarar verdiği iddia edilen 33 yaşındaki Cüneyt Dumrul, kendisine yardım eden komiserin apoletlerinden öperek teşekkür etti

Bu manzara Antalya'dan! Kendisine yardımcı olan komisere öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da denize girerek kendisine zarar verdiği iddia edilen 33 yaşındaki Cüneyt Dumrul, kendisine yardım eden komiserin apoletlerinden öperek teşekkür etti

15 Mart 2015 Pazar 15:50
Bu manzara Antalya'dan! Kendisine yardımcı olan komisere öyle bir şey yaptı ki...
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ANTALYA'DA denize girerek kendisine zarar verdiği iddia edilen 33 yaşındaki Cüneyt Dumrul, kendisine yardım eden komiserin apoletlerinden öperek teşekkür etti. Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin denize girerek kendisini dalgalara bıraktığını fark edenler polisi aradı. Sahile gelen ekipler Cüneyt Dumrul'un denizden çıkmasını sağladı. Alkollü olduğu iddia edilen Dumrul giyinmesine yardımcı olan ve kendisine kahve ısmarlayan komiserin omuzundaki apoletleri öperek teşekkür etti. Polislerle birlikte sahilden ayrılan Dumrul bir süre polis merkezinde misafir edildi.
Kaynak: Bizim Antalya
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Son Güncelleme: 15.03.2015 14:55
Anahtar Kelimeler:
Denize GirenCüneyt DumrulKomiserAlkollüApoletDumrulKonyaaltı Sahili
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