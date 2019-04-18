Bu küpü göz altınıza sürmek, bakın ne işe yarıyor!

Sağlıklı, parlak bir cilt için: Gece uyumadan önce iyice temizlenen cildinize zeytinyağını direkt sürün. Uyandığınızda sağlıklı, parlak bir ciltle güne uyanacaksın.

2 Ölü Derilerden kurtulmak için: 1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu, 1 yemek kaşığı doğal zeytinyağını karıştırın. Sonrasında, yüzünüzü temizleyin ve bu karışımı yüzünüze uygulayın. Ölü derilerden kurtulmak için dairesel hareketlerle masaj yaptığınızdan emin olun.

3 Terleyen ayaklar için: Ayak kokusuyla mücadele etmek için bu salatayı hazırlayın. 1 yemek kaşığı adaçayını ince ince kıyın ve 85 gr ıspanakla karıştırın. 1 yemek kaşığı ayçekirdeği ekleyin. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve zeytinyağı gezdirin.

4 Yüz toniği için: Yarım çay bardağı zeytinyağı, çeyrek çay bardağı sirke ve çeyrek çay bardağı suyu karıştırıp, uyumadan önce tonik gibi sürün.



5 Göz kremi: Gece uyumadan önce bir miktar zeytinyağını göz altlarına ve ince çizgilerin olduğu bölgelere sürerek, daha sıkı bir cilde sahip olabilirsiniz.

6 Göz altı şişliği için: Göz altı şişliği problemi yaşıyorsanız, buzdolabında beklettiğiniz zeytinyağını doğal bir çözüm olarak şiş bölgelere uygulayabilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak; demlendikten sonra çıkarılıp buzdolabında soğutulmuş çay poşetlerini, zeytinyağı ile silinmiş göz altlarına koyarsanız, bir süre sonra çayın içindeki maddelerin etkisi ile göz altı torbalarınız inmeye başlayacaktır.

7 Dudak scrub'ı için: 1 tatlı kaşığı kahverengi şeker, 1 tatlı kaşığı zeytinyağını iyice karıştırıp, direkt olarak dudaklarınıza sürün. Kullanmadığını temiz bir diş fırçasıyla scrub'ı dudaklarınıza masaj yapar gibi hafifçe masaj yapın. Pürüzsüz dudaklarınızla gülümseyin!

8 Yüz ve vücut scrub'ı için: Deniz tuzu, işlenmemiş şeker ve zeytinyağını karıştırarak kusursuz bir yüz scrub'ı yapabilirsiniz. Bu scrub, yüzünüzdeki ölü derileri temizleyerek pürüzsüz ve yumuşacık bir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Hazırladığınız scrub'ı aynı zamanda elleriniz ve bacaklarınızda da kullanabilirsiniz.