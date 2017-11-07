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Bu köylerdekiler hava her kapandığında tedirgin oluyor

Rize’nin Köprülü ve Kireçhane köylerinde son yağışlardan sonra heyelan tehlikesi nedeniyle 29 ev tahliye edildi

Bu köylerdekiler hava her kapandığında tedirgin oluyor

Rize’nin Köprülü ve Kireçhane köylerinde son yağışlardan sonra heyelan tehlikesi nedeniyle 29 ev tahliye edildi

07 Kasım 2017 Salı 16:03
Bu köylerdekiler hava her kapandığında tedirgin oluyor
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RİZE merkeze bağlı Köprülü Köyü ve Kireçhane köylerinde geçtiğimiz ay yaşanan şiddetli yağışlardan sonra heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edilen ev sayısı 29’a yükselirken, bu köylerde yaşayan vatandaşlar hava her kapandığında tedirgin oluyor.
  Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında etkili olan yağışlar sonrasında 650 hane bulunan iki köyde çökmelere ve toprak kaymaları yaşandı. Metrelerce uzunluktaki çatlaklar 85 evin hasar görmesine neden olurken, oturulamayacak düzeyde ev sayısı Köprülü köyünde 27, Kireçhane köyünde ise 2 olmak üzere 29'a çıktı.  
  Köprülü Köyü sakinlerinden Emine Sadıkoğlu (62) yaptığı açıklamada, “Bize yetkililer gelip 'evlerinizden çıkın' diyorlar. 'Tamam çıkalım da nereye gidelim ? Yaptıkları kira yardımıyla kirada oturulmaz. Bir buçuk senelik kira yardımı bir seferliğine 7 bin TL. Kim bu parayla kiraya oturabilir. Ben evimden bir yere gitmiyorum. Gece de uyumuyorum, gelsinler zorla çıkarıp bir yere koysunlar. Hava kapandı mı tedirgin oluyoruz" ifadelerini kullandı.
  Kireçhane köyü sakinlerinden Şen Kaya (40) ise yaptığı açıklamada, “Biz bu evlerde nasıl oturalım. Bize 'çıkın' diyorlar. Verilen kira yardımıyla kim nere gider. Bbu insanlara yazık değil mi ? 100 yıllık topraklarımızdan çıkmak he deyince o kadar kolay olmuyor" derken, köyün yaşlılarından 76 yaşındaki Hatice Uzun ise “Bize gösterilen bir yer yok. Gelsinler halimizi görsünler. Bir baraka yapar gider orada da otururum, yapacak bir şey yok. Yine de Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

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