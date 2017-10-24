Bu kez şansa bırakmadı

Haber: Alper KUTAY

PROJESİ Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen, müteahhitlik işleri Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Çevreyolu'nun Telekom Kavşağı altgeçidi geçtiğimiz hafta üst üste yağan sağanak yağmur sonrası sular altında kalmış, bir araç suya gömülürken araç sürücüsü de canını yüzerek kurtarmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel mühendislik hatası olmadığını, elektrik kesintisinden dolayı suyu tahliye edecek motorların çalışmadığı için baskının gerçekleştiğini söylerken, Alanya'da Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreninde konuşan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İş bitince herkes sahipleniyor ama su basınca kimse sahip çıkmıyor. Alanya halkına günahtır, vatandaşa eziyet etmeyin. Hatalı her kimse çıkıp özür dilesin" demişti.

SUGÖZÜ MUHTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Kamuoyundan yükselen tepki sesleri ve Bakan Çavuşoğlu'nun uyarısı üzerine harekete geçen Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı üzerine önlemini erken aldı ve altgeçitte olası bir su baskını yaşanmasını önledi. ASAT ekipleri, çevreyoluna giden mazgalları temizleyerek suyun birikmesinin önüne geçti. Yapılan çalışmalar için Güney'e ve ekiplerine teşekkür eden Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, "Yapılan iş on numara. İnşallah bizim de tespit ettiğimiz yerler gözden geçirilerek yağmur suları kontrol altına alınmış olacak. Sayın Hüseyin Güney'e teşekkür ediyorum" dedi.