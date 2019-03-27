Bu karışımı içenin baş ağrısı 2 dakikada yok oluyor!

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Daha sonra normal su ile daha büyük bir kase içine çözelti olacak şekilde ekleyin. İyice karıştırın ve sonra bir kerede için. Tadı iyi değil ama bunu içtikten hemen sonra baş ağrınızın geçtiğini görecek ve bizlere teşekkür edeceksiniz.