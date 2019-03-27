Bu karışımı içenin baş ağrısı 2 dakikada yok oluyor!

Baş ağrısı bazen bütün bir gününüzü mahvedebilir. Uykusuz, sinirli, stresli bir günde, moralinizi bozan bir şey olduğunda baş gösterebilir. Böyle bir durumda karşılaştığınızda sizi 2 dakikada sapasağlam edecek 2 yöntem var

Bu karışımı içenin baş ağrısı 2 dakikada yok oluyor!
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1. Yöntem
1. Yöntem
Bir bardak kadar limon sıkın.
2
2 çay kaşığı himalaya tuzu koyun ve iyice karıştırın.
3
Daha sonra normal su ile daha büyük bir kase içine çözelti olacak şekilde ekleyin. İyice karıştırın ve sonra bir kerede için. Tadı iyi değil ama bunu içtikten hemen sonra baş ağrınızın geçtiğini görecek ve bizlere teşekkür edeceksiniz.
4
Limon aromaterapi özellikleri sayesinde baş ağrısına iyi gelir.
5
Bir parça limonu elinizde ovuşturup macun kıvamına getirin.
6
Macun kıvamına gelen limonu yüzünüze ve alnınıza sürün. Bakın nasıl iyi gelecek.
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