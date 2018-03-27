Bu kadarına da pes dedirtti: Unutulan eşyalar arasından bakın ne çıktı

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem A.Ş.'de unutulan eşyalar şaşkınlık uyandırıyor. Unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanının yanı sıra; üniversite ve lise diploması, bisiklet, okey takımı, telefon gibi eşyalar da yer alıyor. SAMULAŞ Genel Müdürlüğüne ait kayıp eşya bölümünde biriktirilen yüzlerce eşya sahiplerini bekliyor.

SON OLARAK HATTIMIZA BİR DRONE DÜŞTÜ

SAMULAŞ Destek Hizmetler Müdürü Uğur Bal, "Unutulan eşyalar arasında, aile cüzdanı, lisans ve lise diploması, elektronik eşyalar gibi pek çok eşya yer alıyor. Hatta en son hattımıza bir drone düştü. Burada muhafaza ediyoruz. Kıyafetler unutuluyor. Bu kıyafetleri bir yıl sakladıktan sonra Atakum Belediyesinin Hayır Çarşısına veriyoruz. Geri kalan eşyaları 5 yıl saklıyoruz. Kayıp eşyası için başvuru yapan vatandaşlara eşyalarını veriyoruz. Fakat bu eşyaların onların olup olmadığını teyit ettikten sonra veriyoruz.

UNUTULAN EN İLGİNÇ EŞYA AİLE CÜZDANI

İnsanlar eşyalarını kaybedebilir fakat araştırmaması ilginç. Buradaki en ilginç eşya bana göre aile cüzdanı. Şahsen ben evliyim ve aile cüzdanımı evin en iyi yerinde saklıyorum. Kayıp eşyaları liste halinde web sitemiz olan 'samulas.com.tr' adresinden yayınlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşlarımız eşyalarına buradan bakabilirler" dedi.