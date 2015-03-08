Bu insanlar nereye koşuyor?

HER yaştan yüzlerce kişi hareket halindeki TIR’dan saçılan havlulardan kapmak için birbirleriyle yarıştı.Bebek arabasıyla bile dağıtılan havululardan alabilmek için TIR’ın peşinden koşanlar dikkat çekerken, ilginç görütülerin yaşandığı “Havlu maratonu” yaklaşık iki kilometre sürdü.
Tekstil ve Giyim Sanayiciler Derneği (DETGİS) tarafından Denizli’de bu yıl dördüncü kez düzenlenen “6 Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü” kortej yürüyüşle kutlandı. Bayramyeri meydanı’ndan başmayan kortej yürüyüşü öncesi AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başta olmak üzere DETGİS Başkanı İsa Dal, oda ve dernek başkanları ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve organizasyona destek veren fabrika sahipleri işadamları kıyafetlerinin üzerine bornoz giydi. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde protokol ve işadamları kortejin önünde bornozlarıyla yürürken, arkadan gelen TIR’dan vatandaşlara 60×30 santimetre ebatlarında 15 bin el havlusu dağıtıldı.
İZDİHAM YAŞANDI
Gazi Bulvarı’nda hareket halindeki TIR’dan görevliler tarafından saçılan havlulardan kapabilmek için Denizlililer adeta birbirleriyle yarıştı. Her yaştan yüzlerce kişi, TIR’ın peşinden koşup, dağıtılan havullardan almaya çalıştı. Bazı kadınların dağıtılan havlularan almalarına rağmen tekrar TIR peşinden koşmaları dikkat çekti. Bir kadının dağıtılan havlulardan alabilmek için TIR’ın peşinden bebek arabasıyla koşması görenleri şaşkına çevirdi. Zaman zaman izdiham da yaşanırken, hareket halinde olan TIR’a fazla yanaşılmaması için sıkı sık uyarıda da bulunuldu. Ancak, kalabalık bu uyarıya aldırış etmezken “Havlu maratonu” yaklaşık iki kilometre sürdü.
DÜNYA HAVLU VE BORNOZ GÜNÜNÜN GELENEKSEL HALE GELMESİ ÖNEMLİ
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Dünya Havlu ve Bornoz Günü’nü oda olarak desteklediklerini belirtip, “Tekstil ve konfeksiyon sektörü Denizli için önemli bir sektördür. Bugün Denizli için ihracattan ve istihdamdan söz ediyorsak bunda tekstil sektörünün önemi fazladır. Denizli’den dünya havlu ve bornoz günü olarak ilan edilmesi ve kutlanıp, geleneksel hale getirilmesi önemlidir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine ve şehirlerine gittiğimizde otellerde denizli havlusunu görüyoruz” dedi.
“TÜRK HAVLUSUNU KAPTIRMAYA NİYETİMİZ YOK”
DETGİS Başkanı İsa Dal ise, Dünyada Türkiye’nin, Türk Hamamı ve Türk Havlusu olarak iki önemli emtiasının bulunduğunu belirterek, “Bazı markalarımı kaptırdık ve Türk havlusunu kaptırmaya niyetimiz yok. Dünya, Türk havlusu olarak biliyor ve tanıyor. Bu etkinliğimiz dünyada ses getirecektir ve ne kadar değerli olduğunu ve tarihi önemini anlatacağız. Bu etkinliği Denizli benimsedi. Önümüzdeki yıllarda havlu üretilen Türkiye’nin çeşitli illerinde de alnı etkinlik yapılacak” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 08:54