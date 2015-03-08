Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Konya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
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Son Güncelleme: 08.03.2015 10:54