Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklığının Kuzeydoğu ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklığının Kuzeydoğu ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

08 Mart 2015 Pazar 11:51
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
banner404
YAPILAN son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Konya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 08.03.2015 10:54
Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıBu Illerde Yaşayanlar DikkatHava DurumuHava TahminiHava Nasıl OlacakHavaMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim