"Bu ilimiz 7 büyüklüğünde depreme hazır olsun"

EFELER Belediye Başkan Yardımcısı Derya Tıkır, "Deprem gerçeğini kabul etmemiz ve bu gerçeğe göre yaşamamız gerekiyor" derken, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Recep Coşkun, "Zamanı belirsiz olmakla birlikte, 7 büyüklüğünde olabilecek bir depreme göre hazırlıklı olmak durumundayız" dedi.Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen tatbikata, Aydın Vali Yardımcısı İbrahim Yurdakul, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaaddin Yalçınkaya, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Recep Coşkun, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Derya Tıkır, Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Sevinir, daire müdürleri, AKUT, UMKE, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekibi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD koordinatörlüğünde, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında yapılan tatbikatta, deprem anında ve daha sonra enkaz alanının güvenliğinin sağlanması, çıkabilecek yangınlara karşı önlem alınması ve söndürülmesi, arama kurtarma faaliyetleri, acil afet sağlık hizmetleri, çıkarılan yaralıların hastaneye taşınması ve haberleşmenin anında sağlanması gibi uygulamalar yapıldı.
"AYDIN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME HAZIR OLSUN"
Aydın'ın birinci deprem kuşağında olduğunu ifade eden AFAD Aydın İl Müdürü Recep Coşkun, "Bilindiği gibi ilimizin tamamı birinci derecede tehlikeli deprem bölgesi durumundadır. Tarihsel dönemde 9 şiddetinde depremler meydana gelmiş, 1955 yılında Didim Balat'ta 7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir. Teorik olarak, yani bilim adamlarının görüşlerine göre bir yerde kaç büyüklüğünde deprem meydana geldiyse o yerde, er veya geç, aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelebilir. Biz de zamanı belirsiz olmakla birlikte, 7 büyüklüğünde olabilecek bir depreme göre hazırlıklı olmak durumundayız" dedi.
DERYA TIKIR, "DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR"
Deprem gerçeğini kabul ederek, her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Derya Tıkır da, "Uluslararası Afet Veri Tabanı bilgilerine göre bu deprem, dünyada 1900-2009 yılları arasında meydana gelen depremler arasında, 20 milyar dolar ile en fazla ekonomik kayıp yaratan 6'ncı büyük depremdir. Aslında yaşanan bu felaketi, 'doğal afet' olarak değil de 'doğal olmayan afet' şeklinde tanımlamak daha doğru olabilir. Niye aynı şiddette deprem Japonya'da, Amerika'da böyle yıkımlara neden olmuyor? Demek ki depremin getirdiği yıkım, kader değil, kaçınılmaz son değil. Demek ki bizde deprem değil, bina öldürüyor. Sık sık depremlerle karşı karşıya olduğumuz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu gerçeği kabul edip, hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
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