Bu iki kare arasında tek fark var!

BUGÜN Bursa'da bir çiftlik bekçisi korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü, dün ise 78 yaşındaki Münire teyze ayağı kırılan kangalını gözyaşlarıyla uğurlamıştı. İki olay arasındaki fark ise sadece insanlık oldu...

"BANA YÖNELDİ, ATEŞ ETTİM"

Bursa'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. (48), yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait Kangal köpeğini, iddiaya göre, kendisine doğru gelince av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ''Bana yöneldi, ön ayaklarını kaldırınca ateş ettim'' dedi.

Olay, Gemlik ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonu ile yakındaki çiftlik arasındaki bölgede meydana geldi. Gemlik Çiftçi Hakları Koruma Başkanlığı'nda bekçilik yapan Yaşar Ş., başkanliğa ait çiftliğin çevresinde dolaşırken, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait 'Manço' isimli Kangal köpeğin yanına geldiğini gördü. Korkan Yaşar Ş., av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaralanan köpek, olay yerinde öldü.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Köpeği ölen Ali Çelik, Yaşar Ş.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ş., verdiği ifadede, ''Mesai saati içindeydim, çiftliğin çevresinde dolaşıyordum. Köpek yanıma geldi. Bende akaryakıt istasyonunda çalışanları köpeği almaları konusunda uyardım. Yoluma devam ettim, köpek yeniden geldi. Bana doğru ön ayaklarını havaya kaldırdığını görünce ateş ettim. Amacım korkutmaktı'' dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MÜNİRE TEYZE KÖPEĞİNİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLAMIŞTI...

Dün Sivas'ın Akşar köyünde oturan Münire Bulut'un (78) kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı, bilinmeyen nedenle kırıldı. Bulut, torununun haber vermesiyle köye gelen Suşehri Belediyesi ekibine, tedavisi için yaralı köpeğini gözyaşlarıyla verdi.

Suşehri ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Akşar köyünde, yalnız yaşayan Münire Bulut'un kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı, dirsek hizasından henüz bilinmeyen nedenle kırıldı.

BELEDİYE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Köpeğinin bacağının kırılmasına çok üzülen Münire Bulut'un torunu Gülbeyaz Şahin, Suşehri Belediyesi'ni arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi.

İhbar üzerine belediye ekipleri, Akşar köyüne gelerek, bacağı kırılan köpeğe ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralı köpek, tedavisi için Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağına gönderildi.

Suşehri Belediyesi veterinerinin yaptığı muayenede platin takılması gerektiğine karar verilen köpeğin, kent merkezindeki tedavisinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Tedavinin yaklaşık 1 ay süreceği öğrenilirken, Münire Bulut, köpeğini gözyaşları içinde belediye ekiplerine teslim etti.