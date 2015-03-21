Bu haberi okumadan plan yapmayın

YAĞIŞLARIN; öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Antalya ve İskenderun Körfezi'nde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu 8

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 16

Samsun: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 3