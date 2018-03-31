Bu haberi okumadan dışarıya çıkmayın! Hava durumu bu hafta sonu...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı az bulutlu 22
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19
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