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Bu görüntüden sonra Bakanlık harekete geçti, stat yolda

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden ve oynadığı karşılaşmaları binaların üzerlerinden binlerce taraftarın izlediği Hopaspor için Artvin'e yeni stat yapılacak

Bu görüntüden sonra Bakanlık harekete geçti, stat yolda

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden ve oynadığı karşılaşmaları binaların üzerlerinden binlerce taraftarın izlediği Hopaspor için Artvin'e yeni stat yapılacak

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:12
Bu görüntüden sonra Bakanlık harekete geçti, stat yolda
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BÖLGESEL Amatör Lig 3'üncü Grup'ta, sahasında Kendirli Belediyespor'u 5-0 yenen ve grubunu lider tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Artvin Hopaspor için yeni stat yapılacak. Kapasitesi 3 bin 500 olan Hopaspor'un stadında oynanan müsabakaları, tel örgülerin arkasının yanı sıra çevredeki binaların balkon ve çatılarından izleyen taraftarlar ilginç görüntüler oluşturmuştu. Bu görüntülerin ardından Hopasporlu taraftarları sevindirecek haber Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. Bakanlık ilçeye modern bir stat yapımı için proje hazırlığına başladı.

"STAT ÇALIŞMAMIZ VAR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin'in spora susamış bir kent olduğunu belirterek "Artvin'in her tarafından maçı izlemek üzere 10 binler stada geliyor. Bizde stadın yetersizliğini görüyoruz kapsamlı ve ihtiyacı karşılayacak bir stat çalışmamız var. Konuyu Gençlik Spor Genel Müdürümüz ile görüştüm, kendisine gerekli konuları aktardım. Önümüzdeki hafta bir teknik ekibi göndererek hem Hopaspor stadında incelemeler yapıp ihtiyacı karşılayacak bir şekilde yeni bir stat yada mevcut stadın cevap verilir bir hale getirilmesi için çalışmalar yapılacak" dedi.

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AK PartiBölgesel Amatör LigBakanlık
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