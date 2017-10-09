Bu görüntü THY pilotu tarafından çekildi!

AZİZ Elmo Ateşi adı verilen atmosferdeki elektriklenme olayını kamerasıyla yakaladı. Airbus A 330 tipi uçağı 12 bin metrede seyir halindeyken fırtınada nadir görülen bu doğa olayını görüntüleyen pilot Emre Çıngar güzel bir fotoğrafa da imza attı. Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar bu tür durumlardan kaçınmayı tercih ediyor. Elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul hava sahası üzerinde ki hava trafiğinin de olumsuz olarak etkilendiği biliniyor.
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